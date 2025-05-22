شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعين اللواء دافيد زينى رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار كانت عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أقالت رونين بار قبل أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رد نتنياهو المقدم للمحكمة العليا يتضمن وثائق سرية.