شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالى لنتنياهو: قتلت آلاف الفلسطينيين الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروسيتو، إنه من حق إيطاليا أن تُخبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه مُخطئ فى قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتهيئة الظروف لحماس لحشد المزيد من الدعم.



وأوضح كروسيتو، فى تصريحات اليوم /الخميس/: "أعتقد أنه من الصواب أن نُخبر إسرائيل اليوم أن ما يحدث يُهدد بإلحاق الضرر بإسرائيل نفسها"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.



وأشار وزير الدفاع الإيطالى إلى أنه "من حق دولة صديقة أن تُخبر نتنياهو بأنه مُخطئ، يجب أن نُؤمن فلسطين ونمنحها مستقبلا".