شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق النار مؤقتا لضمان إطلاق سراح المختطفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن استعداده لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة مؤقتا، لضمان إطلاق سراح المختطفين، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأكد نتنياهو أن تقارير المؤسسات الدولية بشأن المجاعة في غزة "كاذبة" وعملياتنا ضد حماس ستتواصل.

وبدأت حكومات الاتحاد الأوروبى، من هولندا لفرنسا وإسبانيا، في تغيير سياستها تجاه إسرائيل، التي أصبحت معزولة بشكل متزايد، وذلك بعد أن تسببت الحرب فى غزة فى مقتل أكثر من 53 ألف شخص، كثير منهم من الأطفال، مما أثار ضمائر المواطنين في أوروبا.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن رئيسة الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى، كايا كالاس، أكدت أنه سيتم مراجعة اتفاقية الشراكة فى إسرائيل السارية منذ عام 2000، فى أعقاب الوضع غير الإنسانى فى غزة.

وتحظى هذه الخطوة، التي تتطلب دعما بالإجماع من أعضاء الاتحاد، بدعم 17 دولة على الأقل حاليا، على الرغم من أن دولا أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، يقال إنها تعارضها من أجل الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل.

وقالت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتنا". وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت المملكة المتحدة تعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.