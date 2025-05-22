شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعرب لنتنياهو عن حزنه إزاء الهجوم على السفارة الإسرائيلية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن نتنياهو شكر ترامب على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة.

وأشارمكتب نتنياهو أن ترامب أعرب لنتنياهو عن حزنه إزاء جريمة القتل التى ذهب ضحيتها موظفان بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن.

يأتى هذا بعد أن أكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلى تحدث إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.