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وفاة شقيقة محمود الخطيب بعد صراع مع المرض فى قنا

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وفاة شقيقة محمود الخطيب بعد صراع مع المرض فى قنا

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القاهرة - سامية سيد - توفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وتعرضت شقيقة محمود الخطيب، لوعكة صحية وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام،.

وسوف يتم دفن جثمان الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، بخالص التعازي لمحمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها  شقيقته.

 


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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