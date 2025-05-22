شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة محمود الخطيب بعد صراع مع المرض فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وتعرضت شقيقة محمود الخطيب، لوعكة صحية وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام،.

وسوف يتم دفن جثمان الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي لمحمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.



