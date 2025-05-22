شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: اعتقال امرأة بعد إطلاق نار أمام مقر الاستخبارات المركزية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن حراس الأمن أطلقوا النار على امرأة كانت تقود سيارتها نحو بوابات مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالقرب من العاصمة واشنطن، الخميس، مضيفاً أنها اعتُقلت بعدما تجاهلت أوامر التوقف.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن مراجعة السجلات العامة أظهرت أن المرأة لديها سجل فى القيادة تحت تأثير الكحول.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA ذكرت أن أفراد الأمن التابعين لها اعتقلوا شخصاً فى وقت مبكر من صباح الخميس بعد اشتباك خارج مقر الوكالة.

وأكد متحدث باسم CIA أن أفراد الأمن "اشتبكوا مع شخص" خارج البوابات الرئيسية، مضيفاً أن الشخص قيد الاحتجاز.

وأحجم المتحدث عن الإفصاح عما إذا كان إطلاق النار قد تسبب فى إصابة المشتبه به أو الكشف عن أى تفاصيل أخرى.

وذكرت شبكة NBC NEWS نقلاً عن مصدر مطلع أن المشتبه به أصيب.

وقال متحدث باسم شرطة مقطاعة فيرفاكس لشبكة ABC NEWS إن إطلاق النار وقع فى حوالى الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلى (08:00 بتوقيت جرينتش).

وأغلقت CIA البوابة الرئيسية فى مجمعها فى لانجلي، وطلبت من الموظفين البحث عن طرق بديلة.

وأطلق حراس المقر الرئيسى لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA النار على شخص خارج المبنى، صباح الخميس، فيما وصفته الوكالة بأنه "حادث أمني"، وفق ما نقلت شبكة CNBC.

وأعلنت الوكالة إغلاق البوابة الأمامية لمقرها حتى إشعار آخر، ووقع حادث إطلاق النار غير المميت خارج المقر الرئيسى لـCIA فى لانجلى بولاية فيرجينيا، بعد ساعات من إطلاق النار على موظفين بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن بالقرب من المتحف اليهودي، ما أودى بحياة 2 من موظفى السفارة.

ولا يوجد دليل على أن الحدثين مترابطين.

وقال متحدث باسم CIA إن "حادثاً أمنياً وقع واستجابت له قوات إنفاذ القانون خارج المقر".