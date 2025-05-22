شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوابة متخصصة فى الألعاب الإلكترونية.. طلاب إعلام القاهرة يطلقون "Esportegy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب برنامج الإعلام الرقمي بـ إعلام القاهرة، بوابة وموقع تحت مسمي “Esportegy” كأول منصة إعلامية مصرية متخصصة في تغطية الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع تخرجهم المعني بصناعة الرياضات الإلكترونية “Esports”.

وأكد محمد علاء مدير تحرير البوابة، وأحد أعضاء المشروع: "إطلاق “Esportegy” جاء استجابة لاحتياجات السوق والجمهور المصري، في ظل النمو المتسارع في حجم سوق صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث وصل إلي ما يقرب من 1.8 مليار دولار، كثاني أكبر سوق عربي بعد المملكة العربية السعودية".

وأضاف علاء "وفقا للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، فإن عدد اللاعبين في مصر يصل إلى أكثر من 40 مليون لاعب، ما بين محترف وهاوٍ، مما يعكس أهمية وجود محتوي إعلامي يغطي هذا المجال".

وقد حصل المشروع علي الرعاية والدعم المعنوي من عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إلي جانب مؤسسات خاصة، مثل فعاليات جيمرجي، وانسومنيا، وإيجيكون.

وذلك لدعم الطلاب في تحقيق أهداف مشروعهم، لتقديم محتوي إعلامي وترفيهي عن الرياضات الإلكترونية، بالإضافة الي تغطية حصرية لأحداث وفعاليات الألعاب في مصر، وإنشاء مجتمع رقمي يربط بين اللاعبين والفرق والمنظمين، لدعم نمو تلك الصناعة في مصر.

ويأتي هذا المشروع في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بقطاع التكنولوجيا وصناعة الألعاب، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، مبادرة "مصر إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب"، لبناء قدرات 10 آلاف شاب، ودعم إنشاء 100 شركة ناشئة في مجال التطبيقات والألعاب، لتكون مصر رائدة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال المتطور.

ويأتي المشروع تحت إشراف، لميس النجار، المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتحت رعاية، الدكتور ثريا البدوي، عميدة الكلية، الدكتور إيمان حسني المشرف علي برنامج الإعلام الرقمي.