شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد طه بفوزه بجائزة الطبيب العربى لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة التهنئة للدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لفوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2025، في مجال "الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية"، والممنوحة من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ 62، وذلك تقديرًا لجهوده الريادية وإسهاماته البارزة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه أستاذ قدير من أساتذة جراحة الأوعية الدموية بطب قصر العيني، وهو الدكتور أحمد طه، مؤكدًا أن فوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2025 يعكس مكانة القامات العلمية داخل القلعة الطبية العريقة، ويؤكد الأداء المتميز لعلماء جامعة القاهرة في مختلف المجالات، والمساهمة في رفع راية الوطن في المحافل الدولية.

جدير بالذكر، أن جائزة الطبيب العربي هي جائزة سنوية تمنحها جامعة الدول العربية تكريمًا للأطباء والمهنيين في المجال الصحي من العالم العربي؛ تقديرا لجهودهم في تحسين الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير الطب في الدول العربية، بهدف تحفيز المتميزين في المجال الطبي وتعزيز إنجازاتهم.

وتشتمل معايير منح الجائزة على الإنجازات المهنية، والأبحاث العلمية، الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، والمساهمات في العمل المجتمعي، كما توجد جوائز لفئات متعددة، مثل جائزة الطبيب الشاب، وجائزة الإنجاز المهني؛ وكلها لإبراز الكفاءات في المجال الصحي وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.