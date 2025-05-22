شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مرحلة فى تطوير استاد المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الملعب الرئيسي لكرة القدم باستاد المنصورة بعد تطويره ورفع كفاءته، والذي تنفذه الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وعقب الافتتاح، تم تنفيذ عدد من العروض الرياضية والفنية، وسط أجواء احتفالية تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه المنشآت الرياضية في دعم الحركة الشبابية والرياضية.

كما تفقد الوزير والمحافظ مبنى "نُزل الشباب" الملحق بالاستاد، واطلعا على الوضع الحالي اثناء عملية التطوير، ووجها بضرورة الإسراع في عملية التطوير وفق أعلي المعايير، لضمان تقديم خدمة متميزة للشباب والزوار، وخاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة الفعاليات الرياضية والسياحية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي أن تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية يتم وفق أعلى المعايير، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب والاستادات إلى مجمعات رياضية متكاملة تخدم مختلف الفئات العمرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الموهوبين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته البالغة بافتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير الملعب الرئيسي لكرة القدم باستاد المنصورة، مؤكداً على أن تطوير الملعب يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف المحافظات، بهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب ودعم فرق الأندية الشعبية والتاريخية مثل نادي المنصورة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي:"نولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة المنشآت الرياضية والشبابية لتواكب الطفرة الإنشائية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وسعداء بما تم إنجازه في استاد المنصورة، وس️نعمل في الفترة المقبلة علي تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير وعلي رأسها تطوير مدرجات الملعب الرئيسي بما يليق بعراقة النادي وجماهيره.

وجدد وزير الرياضة تأكيده على استمرار الوزارة في دعم المنشآت الرياضية بمحافظة الدقهلية وتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للأندية ومراكز الشباب بها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتمكينهم في شتى المجالات.

وخلال كلمته، قال محافظ الدقهلية: "يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعًا في رحاب محافظة الدقهلية، قلعة العلم والثقافة والرياضة، وأن أرحب بشكل خاص بمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي يزورنا اليوم في إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز دور الرياضة كأداة فعّالة لبناء الإنسان، وركيزة من ركائز التنمية المستدامة"

وأضاف محافظ الدقهلية:" إنّ زيارتكم اليوم، معالي الوزير، تمثل دعمًا كبيرًا ومباشرًا لشبابنا وأنديتنا ومنشآتنا الرياضية، كما تُعد تأكيدًا على اهتمام الدولة العميق بالمحافظات وتوزيع فرص التنمية على كافة أرجاء الوطن، وأننا نلتقي اليوم على أرض إستاد المنصورة، هذا الصرح الرياضي العريق، لنشهد معًا ما تحقق من جهود مخلصة في إطار خطة الإحلال والتجديد والتطوير الشامل للملعب، بما يتواكب مع المعايير الحديثة التي تليق بشباب الدقهلية وباسم نادي المنصورة العريق وتاريخه".

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الدقهلية، والتي تشمل تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية ودعم الأنشطة الشبابية في جميع المحافظات.

ويتضمّن برنامج الزيارة عددًا من الفعاليات المتنوعة، منها عقد ملتقى حواري موسع مع شباب القوى الشبابية، وحضور مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة.

كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مشروعات جديدة بنادي الحوار، وفرع نادي المنصورة الجديد بجمصة ومشتملاته، بالإضافة إلى زيارة معسكر جمصة، وتختتم الزيارة بوضع حجر الأساس لفرع نادي جزيرة الورد في المنصورة الجديدة.



تطوير استاد المنصورة



استاد المنصورة



ملاعب استاد المنصورة بعد التطوير



وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مرحلة فى تطوير استاد المنصورة



وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مرحلة فى تطوير استاد المنصورة



كلمة الدكتور أشرف صبحى خلال تطوير ستاد المنصورة



كلمة محافظ الدقهلية خلال افتتاح تطوير ستاد المنصورة



استاد المنصورة