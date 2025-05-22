شكرا لقرائتكم خبر عن بكامل صحتها وأناقتها.. أول ظهور للدكتورة نوال الدجوي بعد أزمة أحفادها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، خلال حفل عرض الأزياء السنوي الذى تنظمه الجامعة كل عام، ونشرت الجامعة صورا لتفاعل الدكتورة نوال الدجوي مع الحضور الحفل.‎ جاء ذلك فى الوقت الذى تعيشه عائلة نوال الدجوى أزمة وصراع بين أحفادها، بسبب النزاع مع أحفادها حول الميراث أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوي والدكتورة منى الدجوي، حيث ظهرت الدكتورة نوال الدجوي في الصفوف الأمامية أثناء العرض، بكامل أناقتها وثقتها.



‎تقرير طبي: نوال الدجوي تتمتع بسلامة عقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية

‎وكشف التقرير الصادر للكشف الطبى العقلى، على الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والإداب بمدينة 6 أكتوبر، الواقع بتاريخ 4 ديسمبر 2024, بناء على طلب المحكمة في القضية المقامة ضدها من أحفادها ابناء نجلها شريف الدجوي، الحالة الصحية الواقعة عليها.

‎تم فحص وتوقيع الكشف الطبى العقلى النفسي على المطلوب الحجر عليها / نوال عثمان صالح الدجوى - وجد أن المذكورة مظهرها وشكلها العام جيد جداً بمساعدة الأهل ومساعدة نفسها، لديها صعوبة بسيطة فى المشي متماشية مع المرحلة العمرية، وقادرة على الانتباه والتركيز، قادرة على التفكير التجريدى، مدركة للزمان والمكان والأشخاص، ذاكرتها فى الحدود الطبيعية للأحداث البعيدة والقريبة.



الدكتورة خلال الحفل

الدكتورة نوال الدجوى

أول ظهور للدكتورة نوال الدجوي بعد أزمة أحفادها

الدكتورة نوال الدجوى تشاهد عرض الأزياء

الدكتورة نوال الدجوى خلال الحفل