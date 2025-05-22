شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تحطم طائرة خاصة صغيرة في وقت مبكر من صباح الخميس بأحد أحياء مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييجو، دان إيدي، إن الطائرة كانت قادمة من منطقة الغرب الأوسط واصطدمت بشارع سكني، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات على جانبي الطريق، مضيفا أن الطائرة يبدو أنها نفد وقودها قبل التحطم، وأن السلطات تحقق حاليًا في احتمال اصطدامها بخط كهرباء قبل السقوط.

ولم يتم الإعلان عن عدد الضحايا بدقة حتى الآن، إذ أشارت المعلومات الأولية إلى أن الطائرة كانت تتسع لما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص، لكن عدد الركاب الفعلي لا يزال غير مؤكد.

وأكدت السلطات أن أحدا من السكان أو المارة لم يصب بأذى رغم اشتعال النيران في المنطقة المحيطة بموقع التحطم، ولا تزال فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث، بينما تواصل السلطات التحقيق في أسباب التحطم وهوية الضحايا.