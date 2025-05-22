شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (15) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق 23 من مايو 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (9) مساجد، وصيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1354) مسجدًا، من بينها (921) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (433) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م، بلغ (13435) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 828 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة جنوب سيناء:

تم إحلال وتجديد مسجد شهداء المسلمين بالحي الأول – مدينة أبو زنيمة.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية النقب – مدينة نوبيع.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الهلالية الكبير – مركز إيتاي البارود.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة بريشة الغربية بقرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الشاذلية بقرية البنوان – مركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد القوادر بقرية خوالد أبو شوشة – مركز أبو تشت.

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية السليمات بكوم سلامة – مركز أبو تشت.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد أمين زيدان بعزبة أمين زيدان بقرية بني خليفة - مركز ناصر.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد صلاح الدين بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد آل عقولة بقرية برمشا – مركز العدوة؛ ومسجد سليمان الزهدي بقرية البهنسا – مركز بني مزار.

وفي محافظة القليوبية:

تم إنشاء وبناء مسجد المدينة المنورة بالحي الخامس – مدينة العبور.

وفي محافظة البحر الأحمر:

تم إنشاء وبناء مسجد الصفا والمروة – مدينة سفاجا.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بجوار مزلقان السكة الحديد – الجيزة؛ ومسجد إبراهيم الدسوقي بقرية بمها – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود، التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.