شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتطلع للاستمرار فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر و"الناتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على التطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك بين مصر وحلف الناتو، مشيدا بالتعاون القائم بين الحلف ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يعد نموذجاً فى دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون في إطار ثلاثي في أفريقيا لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد العاطي مع مجلس حلف الشمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الخميس، خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى بروكسل، حيث ألقى كلمة أمام أعضاء المجلس بحضور نائبة سكرتير عام الحلف.

وأطلع الوزير عبدالعاطي، المجلس على الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار.. وشدد على ضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غزة، رافضا بشكل كامل سياسة التجويع والعقاب الجماعي التى نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة، وأكد موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

على صعيد آخر، أكد الوزير عبدالعاطي حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مشددا على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

كما استعرض ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزاً أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، وضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية.. وشدد على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.