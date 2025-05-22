أخبار مصر

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض

0 نشر
0 تبليغ

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الخميس، 22 مايو 2025 06:11 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - بمعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements