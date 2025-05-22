شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة يلتقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي..

وخلال اللقاء، أكد رئيس المخابرات العامة دعم مصر للحل الليبي الليبى التوافقي، والحد من التدخلات الخارجية وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

من جانبه أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وشدد على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين..

وأعرب صالح عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يساهم في استقرار الأوضاع على الساحة الليبية.

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في القطاعات التنموية..