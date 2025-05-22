"القومى للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"

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نظم المجلس القومي للمرأة لقاء رفيع المستوي بعنوان "النساء يستطعن التغيير"، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ،وضيفة شرف الفعالية السيدة نجلاء عبد السلام حرم السيد وزير الخارجية، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا العام هام جدا للمرأة المصرية، حيث يحتفل المجلس بمرور ٢٥ سنة علي إنشائه، مشددة على أن المجلس مازال لديه الكثير من الطموحات للمرأة المصرية، وأضافت أن لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس تختص بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية لدول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالمرأة، مؤكدة على أن المرأة قادرة على مواجهة جميع التحديات والأفكار المتطرفة.

فيما تقدمت الدكتورة فاديا كيوان بخالص التهانى للمجلس القومي للمرأة لمرور ٢٥ عاما على تأسيسه، متمنية له المزيد من النجاح والتألق، وتحدثت عن تاريخ ومراحل إنشاء منظمة المرأة العربية، والهدف من إنشائها، بدءا من تنظيم العمل الداخلي والغوص فى عمق قضايا المرأة العربية، مرورا بمرحلة إنشاء قاعدة بيانات تساعد على بناء سياسات عامة، وتلتها أحداث الربيع العربي حينما شعرت المرأة العربية أن مكتسباتها مهددة ثم ناضلت للحفاظ عليها، حتى وصلت إلى مرحلة الاستقرار والنضج وتعمل بشكل محترف لخدمة الدول الأعضاء ، فهى إحدى المنصات التى تلتقى بها النساء فى العالم العربي لتبادل الآراء والخبرات حول قضايا المرأة العربية.

فيما وجهت الدكتورة أفنان الشعيبي خالص الشكر والتقدير إلى المستشارة أمل عمار، على الدعوة الكريمة، وحسن الاستقبال، والتنظيم الرفيع لهذا الحدث المميز، الذي يجسد روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية، وكررت شكرها لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على احتضانها الدائم والداعم لرسالة منظمة تنمية المرأة، وتوجهت بالشكر الموصول إلى المجلس القومي للمرأة، وإلى جميع الدول الأعضاء والشركاء والمشاركين على التزامهم ودعمهم المتواصل لتمكين النساء في دول منظمة التعاون الإسلامي، وعرضت لمحة موجزة عن منظمة تنمية المرأة المنبثقة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة حكومية دولية مستقلة، تتخذ من القاهرة مقرًا لها، وقد تأسست بموجب قرار من مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتضم حالياً 19 دولة مساهمة، وتهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والفتاة وتمكينهن في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعليم، والاقتصاد ،والسياسة، والحماية من كافة أشكال العنف.

وأكدت دعاء فؤاد خليفة على ان تمكين المرأة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الشامل، فجامعة الدول العربية تؤمن بتمكين المرأة فى كافة المجالات لتحقيق التنمية فى المجتمع، واستعرضت انجازات جامعة الدول العربية ومنها الاستراتيجية العربية للمرأة والسلام والأمن بنسختها المحدثة، كما أبرزت أهمية تعزيز مشاركة المرأة فى عمليات صنع السلام والوساطة، مشيرة الى إطلاق الجامعة للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام والتى تعد منصة غير مسبوقة فى تجمع نساء رائدات فى مجال الوساطة وصنع القرار، كما عملت الجامعة على تطوير الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة العنف فى سياق اللجوء، كما انشأت آلية الاستجابة الطارئة من خلال لجنة الطوارئ لحماية النساء فى النزاعات المسلحة والحروب، كما تم اطلاق أجندة تنمية المرأة العربية 2023-2028.

فيما أكدت نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية المصري أن عنوان لقاء اليوم "النساء يستطعن التغيير"، وهو ليس مجرد عنوان، بل هو واقع تعيشه مصر كل يوم، في ظل قيادة سياسية تؤمن بأهمية دور المرأة وبتمكينها في كافة المجالات كحجر أساس لا غني عنه لبناء مجتمعات مزدهرة، عادلة، ومتقدمة، وهنا لا بد أن نشير بكل فخر إلى ما تحقق من إنجازات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يؤمن بأن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ضرورة وطنية، وهو ما انعكس بوضح في البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للمستشارة الجليلة أمل عمار ، مشيدة بقيادتها الحكيمة للمجلس ، وبكل ما تبذله من جهود من أجل ضمان تنفيذ المجلس لمهمته النبيلة ورؤيته التي تهدف إلى ترسيخ الاعتراف بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية كما يكفلها الدستور، وتفعيل وضمان احترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع، مراعية لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والمساواة وعدم التمييز، والحماية، والتمكين في كافة المجالات.

هذا وقد تضمن اللقاء تفقد المستشارة أمل عمار والسيدة نجلاء عبد السلام وعدد من عضوات المجلس معرض المصرية المقام على هامش فعاليات لقاء "نساء يستطعن التغيير" ، حيث أشادت السيدة نجلاء عبد السلام بجوده المنتجات المصنوعة بأيدى السيدات المتدربات بمشاغل المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة الغير شرعية الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وضمن مبادرة المصرية.

وقد شهد اللقاء حضور كل من: الدكتورة سوزان القليني، الدكتورة ماري لويس، الدكتورة أماني عصفور، الدكتورة نيفين كباج، الدكتورة عهود وافي، الدكتورة زينة توكل، الدكتورة ماريان قلدس، والدكتورة سلمي دوارة عضوات المجلس القومي للمرأة.