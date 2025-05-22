شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى مشكلة البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى مشكلة البنزين.. اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية فى الصيف.. واستمرار جهود الدولة فى تعزيز إنتاج البترول والغاز.. ويتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا ويؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية".

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