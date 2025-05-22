شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات بمدرسة شباب طموه الإعدادية بالزينة والشوكولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي الحالي 2024-2025، لصفوف النقل بالمدارس، وفي هذا الإطار حرصت إدارة مدرسة شباب طموه الإعدادية بقيادة مدير المدرسة صلاح حافظ، على استقبال الطلاب الشيكولاته والزينة والبلالين، بالإضافة إلى حرصها على التأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب .

وقال صلاح حافظ إن الإدارة المدرسة حرصت علي تهيئة الأجواء للطلاب قبل أداء الامتحانات،

وذلك وفقا لتعليمات السيد وكيل الوزارة سعيد عطيه، وكلا من: وكيلة المديرية ريحاب ريحق، ومدير الإدارة أيمن محفوظ، ووكيلة الإدارة نجوي خلوصي، مدير المرحلة السند والداعم الأول للمدرسة أستاذة نيفان الفقي.

وأشار إلى حرصه علي تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وتخفيف حدة التوتر والقلق المصاحبان لفترة الامتحانات، وتحفيزهم وتقديم الدعم اللازم لهم طوال العام.

وشارك في حفل الاستقبال للطلبة من إدارة المدرسة، بالإضافة إلى صلاح أحمد حافظ مدير المدرسة، كلا من: صبري عبد التواب وكيل المدرسة، وتصميم نهى نصري معلم الرياضيات بالمدرسة.



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(1)



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(2)



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(3)



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(4)



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(5)



استقبال-الطلاب-في-أول-أيام-الامتحانات-بمدرسة-شباب-طموه-الإعدادية-بالزينة-والشوكولاته-(6)