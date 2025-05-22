شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالطالبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد محمد مرعى السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، انتظام العمل بسوق اليوم الواحد بشارع حسن محمد فى حى الطالبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واطلع السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، على جودة المعروضات وتنوع السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالأسعار المقررة وتطبيق معايير النظافة والسلامة داخل السوق.

وبدأت محافظة الجيزة، تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بإجمالى 19 سوقًا.

وأوضحت المحافظة أن الأسواق التى تم تشغيلها تضم أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وتوفر الأسواق، احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الملابس والمنظفات.

سوق اليوم الواحد في حي الطالبية



سوق اليوم الواحد في حي الطالبية



سوق اليوم الواحد في حي الطالبية



سوق اليوم الواحد في حي الطالبية