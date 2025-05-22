شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 22 مايو 2025 03:29 م
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل من داخل اللجان اليوم لمختلف مراحل النقل.
وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على انتظام سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلاب الاختبارات، والالتزام بالتعليمات، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية.
- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.
- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو.
- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.
- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.
- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.
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