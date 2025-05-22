شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل من داخل اللجان اليوم لمختلف مراحل النقل.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على انتظام سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلاب الاختبارات، والالتزام بالتعليمات، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو.

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.