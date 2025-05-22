شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى اليومية والان مع تفاصيل الخبر

تغلق هيئة السكة الحديد غدًا الجمعة باب الحجز المسبق للسفر على القطارات بكل الخطوط التى تعمل فى فترة أجازة عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك خدمات الحجز بشكل مسبق – قبل السفر بـ14 يوما.

ويتاح غدا حجز تذاكر السفر يوم 2025/06/6، حيث يتم قطع التذاكر غدا 2025/05/23، وهو أخر أيام الحجز على القطارات اليومية فى فترة العيد، ويتم إتاحة الحجز للمسافرين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

وتستعد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025 لتخفيف الازدحام وخدمة جمهور الركاب.

كما تتيح الهيئة عدد من الطرق المختلفة لـ حجز تذاكر السفر تيسيرًا على جمهور الركاب، وهى:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة إضغط هنا

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكترونى المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهى:- ( فورى - أمان - ضامن - ماجيك باى - خدماتى - أو باى - طلقة - كاش كول -....... ).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.