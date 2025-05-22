شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توقع برتوكول تعاون مع البنك الأهلى لإصدار فيزا للطلاب بديلاً للكارنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رئيس اتحاد البنوك، تضمن البروتوكول قيام البنك الأهلي المصري باصدار بطاقات مسبقة الدفع الوطنية لطلاب الجامعة تستخدم في جميع المدفوعات الإلكترونية وتعد بديلًا عن الكارنيه الجامعى، وعقد وتنظيم ندوات تثقيفية لطلاب الجامعة لزيادة الوعى بالشمول المالي بشكل دورى.

وإتاحة التدريب الصيفي لطلاب كليات التجارة والشريعة والقانون بجامعة الأزهر في البنك الأهلي، والتعاون في مجالات تدريب وتأهيل الخريجين في جامعة الأزهر لسوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة الأشخاص ذوى الهمم من طلاب الجامعة في مجالات التدريب والتطوير، والترويج لخدمات قطاع الابتكار والتدريب للشركات المتعاملة مع البنك وتقديم عروض خاصة لهم، وتطوير أعمال تابعة لمبادرة رواد النيل لتقديم خدمات غير مالية بدء من تقييم فكرة المشروع ومرورًا بمراحل المشروع وصولا إلى مرحلة التمويل، وإتاحة قنوات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، إضافة إلى عقد لقاءات تعريفية بمنتجات قطاع الخزانة.

حضر التوقيع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي، وخالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي، ومحمد جميل، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصرى.

وفى ختام اللقاء قامت جامعة الأزهر بتكريم وفد البنك الأهلي المصري وتبادل الدروع.