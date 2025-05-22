شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات مصر مع أشقائها الأفارقة بيوم إفريقيا، الذي يوافق 25 مايو من كل عام تزامناً مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، واتصالاً بما تشهده العلاقات المصرية الإفريقية من زخم مضطرد سواء على مستوى الزيارات رفيعة المستوى إلى مختلف أرجاء القارة أو ارتباطاً بتعضيد التواصل الشعبي، كلف بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بالمشاركة في الحفل الذي أقيم اليوم بميناء القاهرة الجوي، لتدشين مسارات مستدامة مُخصصة للمواطنين حاملي جنسيات دول الاتحاد الإفريقي، بحضور لفيف من السادة السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، فضلاً عن المسئولين بوزارتي الطيران المدني والداخلية.

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجه الحكومة المصرية للتفاعل مع الزيادة المضطردة في معدلات زيارة الأشقاء الأفارقة لمصر، وتيسير دخولهم وحسن استقبالهم في مطار القاهرة، وفي سياق مجموعة واسعة من الخطوات التي يتم اتخاذها حالياً من قبل مؤسسات الدولة لتعزيز انتماء مصر الإفريقي.

في هذا الصدد، أوضح السفير إيهاب عوض أن مؤسسات الدولة حريصة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على المستوى الرسمي، فضلاً عن زيادة الروابط الشعبية بين مصر وأشقائها الأفارقة، بما في ذلك من خلال تيسير السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وزيادة المنح الدراسية للأشقاء الأفارقة، وهو ما يدعم التكامل والوحدة الإفريقية على المستويين الشعبي والرسمي، ويساعد دول القارة على التعاون لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها.