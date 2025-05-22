شكرا لقرائتكم خبر عن أبتاون 6 أكتوبر للاستثمار وتطوير التعليم وGlobal School Management (GSM) يعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول مدرسة دولية باستثمارات 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "أبتاون 6 أكتوبر للاستثمار والتطوير التعليمي"، إحدى شركات مجموعة أبتاون 6 أكتوبر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "Global School Management" (GSM)، الرائدة عالميًا في تشغيل وإدارة المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، والمدعومة من صندوق الاستثمار السعودي "Safanad".

تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق أول مدرسة دولية رفيعة المستوى ضمن مشروع "أبتاون 6 أكتوبر" في غرب القاهرة، باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار جنيه مصري. تعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتقديم نموذج تعليمي متميز يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة ويعزز جودة التعليم في مصر.

من المقرر افتتاح المدرسة في عام 2027، على مساحة تبلغ 14,322 مترًا مربعًا، بمسطح مبانٍ إجمالي يصل إلى 20,000 متر مربع، وستستوعب ما يصل إلى 1,680 طالبًا عبر 70 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث التقنيات. سيتضمن الحرم الجامعي مرافق مثل معامل للعلوم والتكنولوجيا، استوديوهات للفنون الأدائية، مجمعات رياضية، ومساحات مخصصة للتعلم التعاوني، مما يضمن بيئة تعليمية شاملة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى نحو 5% خلال الفترة من 2025 إلى 2029. تعكس هذه التوقعات الاقتصادية الإيجابية مناخًا استثماريًا مرنًا، ويعكس المشروع التوجه التصاعدي للبلاد والطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة.

قال المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر: "تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق نحو تقديم تجربة تعليمية متميزة ضمن بيئة عمرانية متكاملة في مصر. نؤمن أن هذه المدرسة ستكون نموذجًا يُحتذى به في التعليم الخاص في مصر والمنطقة، مع الحفاظ على أعلى المعايير الدولية من حيث الجودة والابتكار."

وأضاف السيد معتز شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر للاستثمار وتطوير التعليم: "هذه الشراكة ليست مجرد بناء مدرسة، بل هي الأساس لشكل مستقبل التعليم في مصر. رؤيتنا لمشروع أبتاون 6 أكتوبر تضع التعليم في قلب التنمية المجتمعية والاقتصادية." وتابع قائلاً: "المدرسة الجديدة هي أولى خطوات خارطة طريق استراتيجية لإنشاء مؤسسات تعليمية متعددة في أبتاون 6 أكتوبر وغيرها من المواقع الرئيسية في مصر."

وقال الدكتور محمد الغر، رئيس مجلس أمناء التعليم بشركة أبتاون 6 أكتوبر: "نحن ملتزمون بتقديم نموذج تعليمي شامل يجمع بين أفضل الممارسات العالمية والخصوصية المحلية. تفتح هذه الشراكة الباب لفرص جديدة للابتكار والتميّز في التعليم، وتوفر للطلاب تجربة تعليمية تلبي المعايير العالمية."

من جانبه، صرح السيد رون باكارد، رئيس مجلس إدارة GSM: "تطمح مدرستنا إلى أن تصبح الوجهة الرئيسية للتعليم في أبتاون 6 أكتوبر، مصر. نرى في هذه الشراكة فرصة فريدة لتشكيل الجيل القادم من المصريين والمغتربين الذين سينضمون إلى مجتمعنا. إن GSM ملتزمة ببناء مدرسة عالية الجودة من خلال شراكتها مع أبتاون 6 أكتوبر."

وأضاف البروفيسور رالف تابيرير، نائب رئيس مجلس إدارة GSM: "في GSM، نؤمن بأن لكل طفل الحق في الوصول إلى تعليم يجمع بين التنافسية العالمية والملاءمة المحلية. تمثل شراكتنا مع أبتاون 6 أكتوبر تجسيدًا لهذا المبدأ، ونحن متحمسون لجلب خبراتنا إلى مصر، البلد الذي يتمتع بجذور تعليمية عميقة وإمكانات هائلة. هذه المدرسة لن تقدم تعليمًا متميزًا فحسب، بل ستعمل أيضًا على تعزيز الابتكار، وتنمية الشخصية، والرؤية العالمية لدى الطلاب."

وقال شون روبسون، الرئيس التنفيذي لشركة GSM في منطقة الشرق الأوسط: "نحن متحمسون جدًا لنمو مصر المستقبلي والسعي لتحقيق الابتكار والتميّز في قطاع التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. ستجذب مدرستنا الأسر والمعلمين الطموحين من جميع أنحاء المنطقة، ونحن ملتزمون ببناء شيء مميز حقًا للمجتمع في أبتاون 6 أكتوبر."

نبذة عن شركة أبتاون 6 أكتوبر للاستثمار وتطوير التعليم تُعد شركة ابتاون 6 أكتوبر للاستثمار والتطوير التعليمي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ابتاون 6 أكتوبر، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في مصر، وتتبنى نموذج "تاون شيب" المتكامل في مشروعاتها العمرانية. تلعب الشركة دورًا محوريًا في بناء مجتمعات حضرية مستدامة تتمحور حول التعليم عالي الجودة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة السكنية وتحقيق التنمية الاقتصادية. وبفضل منصتها المتكاملة التي تضم خبرات في البناء، وإدارة الأصول، والتخطيط العمراني، تركز الشركة على تقديم حلول عقارية عصرية وشاملة تخلق قيمة طويلة الأجل وتدعم التوسع الحضري المستدام.

نبذة عن شركة Global School Management (GSM) تأسست GSM في عام 2014 بدعم من صندوق الاستثمار السعودي"Safanad"، وتدير اليوم أكثر من 165 مدرسة وأكاديمية تضم أكثر من 50,000 طالب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تستثمر شركتا Safanad وGSM مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط بهدف الاستحواذ على أصول تعليمية وتوسيع محفظة المدارس التابعة لهما في المنطقة.