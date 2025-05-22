شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. منظمة الصحة العالمية تتغنى بإنجازات مصر فى مكافحة الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ 78 في جنيف، سلّم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، شهادة اعتراف المنظمة بخلو مصر من الملاريا إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



تيدروس مع د خالد عبد الغفار

وأضافت المنظمة إنه على مر السنوات حققت مصر إنجازات كبيرة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية كالتالى:

1.عام 2006 – القضاء على شلل الأطفال

2. عام 2022 – القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية

3. عام 2023 – أول دولة تحقق المستوى الذهبي على طريق القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي"

4. عام 2024 – تحقيق الأهداف الإقليمية للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي "بي".