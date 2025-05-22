شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تحقق فى إطلاق قوات الاحتلال النار على وفد دبلوماسي يضم ممثليين عن دول أوروبية، بينها إسبانيا وأمريكا ودول عربية ، أثناء زيارتهم لمدينة جنين ، شمال الضفة الغربية ، برفقة مجموعة من الصحفيين.

وقال وزير خارجية إسبانيا ، خوسيه مانويل ألباريس، "نطالب بالوضوح والمساءلة، وأقدم دعمى الكامل للدبلوماسيين".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه أطلق النار بعد دخول الدبلوماسيين -الذين كانوا يزورون المدينة لتقييم الوضع الإنساني- ما وصفه بمنطقة محظورة.

كما أعرب عن أسفه لما حدث، مشيرا إلى أنه سيبلغ كل دولة بنتائج تحقيقاته (حسب وصفه).

وضمت المجموعة دبلوماسيين من أكثر من 30 دولة، من بينها الصين والهند ودول أخرى.

من جانبها، دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إسرائيل إلى التحقيق في هذا "الحادث". وقال في مؤتمر صحفي عقده اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي": "ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه".

كما استدعى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني السفير الإسرائيلي في إيطاليا لتوضيح الحادث الذي وقع الأربعاء أثناء زيارته إلى جنين، حيث كان نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو من بين الحاضرين.

وقال تاجاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "لقد وجهت للتو الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيح رسمي بشأن ما حدث في جنين".