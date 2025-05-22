شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا أنه يولي أهمية خاصة بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد خط إنتاج وحدات توليد الكهرباء وورشة تطوير المزلقانات وورشة خدمة ما بعد البيع (العَمرة)، كما تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع بمخازن الشركة للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير الجو المناسب لدفع العمل لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها خاصة مع قرب نهاية العام المالي الحالي.

وأصدر الوزير، أثناء الجولة، توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة وهم رأس مالها الحقيقي، مشددًا على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية.

جدير بالذكر، أن "حلوان لمحركات الديزل" تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين، حيث تنتج الشركة محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها وموفرات المياه الذكية ومهمات الرباط والجرارات وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب ذلك تشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات إنشاء شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة، كما تشارك "حلوان لمحركات الديزل" بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.