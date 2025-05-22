شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على محاسبة المتسببين فى أزمة البنزين المغشوش والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.



وتناول الاجتماع تناول المشكلة التى حدثت مؤخرًا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.