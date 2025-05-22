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الرئيس السيسى يشدد على محاسبة المتسببين فى أزمة البنزين المغشوش

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الرئيس السيسى يشدد على محاسبة المتسببين فى أزمة البنزين المغشوش

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 22 مايو 2025 02:04 م

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.


وتناول الاجتماع تناول المشكلة التى حدثت مؤخرًا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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