شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الدجوى تتجاهل صراع الأحفاد وتفاجئ الجميع بتصرف لافت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بعد نشر الخليج 365 التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، الذي أكد قدرتها على الإدارة والتصرف فى أموالها بنفسها، ظهرت مساء أمس الأربعاء "ماما نوال" أمام الجميع بشكل لافت خلال عرض الأزياء السنوي الذى تنظمه الجامعة كل عام.

وسط نزاع الميراث بين أحفادها.. نوال الدجوي تظهر بكامل أناقتها وثقتها

جاء ذلك فى الوقت الذى تعيشه عائلة نوال الدجوى من أزمة وصراع بين احفادها، بسبب النزاع القائم مع أحفادها حول الميراث أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوي والدكتورة منى الدجوي، حيث ظهرت الدكتورة نوال الدجوي في الصفوف الأمامية أثناء العرض، بكامل أناقتها وثقتها.

تقرير طبي: نوال الدجوي تتمتع بسلامة عقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية

وكشف التقرير الصادر للكشف الطبى العقلى، على الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والإداب بمدينة 6 أكتوبر، الواقع بتاريخ 4 ديسمبر 2024, بناء على طلب المحكمة في القضية المقامة ضدها من أحفادها ابناء نجلها شريف الدجوي، الحالة الصحية الواقعة عليها.

تم فحص وتوقيع الكشف الطبى العقلى النفسي على المطلوب الحجر عليها / نوال عثمان صالح الدجوى - وجد أن المذكورة مظهرها وشكلها العام جيد جداً بمساعدة الأهل ومساعدة نفسها، لديها صعوبة بسيطة فى المشي متماشية مع المرحلة العمرية، وقادرة على الانتباه والتركيز، قادرة على التفكير التجريدى، مدركة للزمان والمكان والأشخاص، ذاكرتها فى الحدود الطبيعية للأحداث البعيدة والقريبة.

استكملت تقرير الكشف، أنه وجد قصور بسيط فى الذاكرة اللحظية، كلامها تلقائي وفى سياق الحديث، وذكاؤها في حدود المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينيكيّ، ولا تعانى من إضطرابات الإرادة بجميع مراحلها، قادرة على التنفيذ والحكم الجيد على الأمور، نومها مستقر، ومستبصرة بحالتها وبوضعها.

التشخيص النهائي:المذكورة تعاني من قصور بسيط فى القدرات المعرفية متناسب مع السن ويظهر فقط فى الذاكرة اللحظية وهذا متناسب مع المرحلة العمرية للمذكورة، ولا يؤثر على قدرتها فى الإدارة والتصرف فى الاموال وممارسة حياتها العملية وبناء عليه هى قادرة على الإدارة والتصرف فى الأموال بنفسها.

الرأي الطبي:بتوقيع الكشف الطبى العقلى النفسى على المطلوب الحجر عليها نوال الدجوى وجد انها قادرة على الإدارة والتصرف فى الأموال بنفسها فى الوقت الحالي.