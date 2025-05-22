شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ينفى انتشار فيروس بين الدواجن: تقرير رسمى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، صحة ما يتم تداوله بشأن انتشار فيروس بين الدواجن، مؤكدًا عدم وجود حالات إصابة بفيروسات وبائية.

وكشف الوزير في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، عن تشكيل لجنة لفحص الأوضاع ميدانيًا، وإصدار تقرير رسمي خلال أيام، يوضح بالأرقام والبيانات الحقائق الكاملة.

وقال فاروق، إن نسب النفوق الحالية أقل من المعدلات المعتادة، حيث تقتصر على بعض المزارع غير المؤهلة، التي لم يتم تطويرها وتفتقر إلى التهوية المناسبة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الجوية.

عن أسعار الدواجن حاليا، لفت الوزير إلى أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا حاليًا، حيث تراجعت من 92 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر البيض 120 جنيهًا للكرتونة، مشيرًا إلى وجود طلبات لتصدير بيض مخصب وبيض مائدة من بعض المزارع.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تنتج أكثر من 15 مليار بيضة سنويًا، ما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويمكنها من تصدير الفائض، مضيفًا: "لدينا أكبر مزارع دواجن على مستوى الوطن العربي، ولدينا مستثمرون محترفون يعملون وفق أحدث المعايير".