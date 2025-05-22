شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاملة وأسئلة متوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لـ مادة الجغرافيا، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتهدف هذه المراجعة إلى مساعدة الطلاب على فهم المفاهيم الجغرافية المختلفة وتحليل وفهم الخرائط، مع التركيز على أهم الأجزاء التي تتكرر في الامتحانات، ما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

وتتضمن المراجعة النهائية نماذج من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى أسئلة مقالية وتدريبات تطبيقية، كما توفر شرحًا مبسطًا للأفكار المحورية في المنهج، بأسلوب يناسب جميع مستويات الطلاب.

ويواصل ”الخليج 365” هذه المراجعة ضمن سلسلة متكاملة من الحصص والمراجعات النهائية التي تُبث عبر منصاته الرقمية، بهدف تيسير عملية التحصيل الدراسي ومساعدة طلاب الثانوية العامة 2025 على المراجعة في أي وقت ومن أي مكان.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ في 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وسط تأكيدات على الالتزام بضوابط الامتحانات الجديدة وتطبيق نظام الأسئلة الموضوعية على أغلب المواد.



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إجابات الأسئلة

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