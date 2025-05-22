شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة الاعتماد لحصوله على جائزة الطبيب العربي والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لحصوله على جائزة الطبيب العربي لعام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد طه حصل على الجائزة في مجال (الحوكمة الرشيدة في إدارة جودة النظم الصحية)، من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ62 والتي عقدت في مدينة «چنيف» السويسرية، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية.

يذكر أن جائزة الطبيب العربي هي جائزة سنوية تمنحها جامعة الدول العربية تكريمًا للأطباء والمهنيين في المجال الصحي من العالم العربي، وذلك تقديراً لجهودهم في تحسين الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير الطب في الدول العربية، بهدف تحفيز المتميزين في المجال الطبي وتعزيز إنجازاتهم.

تتضمن معايير منح الجائزة الإنجازات المهنية، والأبحاث العلمية، الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، والمساهمات في العمل المجتمعي، ويُمكن أن تشمل الجوائز فئات متعددة، مثل جائزة الطبيب الشاب أو جائزة الإنجاز المهني، لإبراز الكفاءات في المجال الصحي وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.