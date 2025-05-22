شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: النظام الاقتصادى العالمى القديم انتهى والتعافى لن يكون كما نعرفة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ووزير الإستثمار الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي لن يشهد تعافيًا بالمعنى التقليدي في الأجل القصير، مشيرًا إلى أننا بصدد نظام اقتصادي عالمي جديد، يتشكل بفعل الأزمات المتلاحقة وتغير موازين القوة التجارية والمالية والتكنولوجية.

مضيفاً ان ما نشهده الآن من تراجع في فاعلية منظمة التجارة العالمية، وعودة السياسات الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، يعكس نهاية حقبة العولمة المفتوحة كما تم التعرف عليها، وبداية مرحلة تتسم بالتشرذم الاقتصادي والمنافسة الشرسة على الموارد والأسواق.

وأشار محيي الدين إلى أن التحول نحو الحماية الاقتصادية ليس مرتبطًا بشخص رئيس أمريكي بعينه، بل بقوانين مثل خفض التضخم والرقائق والعلوم، التي تحمل في جوهرها توجهات حمائية صريحة.

وشدد على أن التعافي لن يكون شاملاً أو سريعًا، بل سيعتمد على قدرة الدول على إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا أن التكامل الإقليمي بات ضرورة وليس رفاهية، سواء بين الدول العربية أو داخل القارات. فلدينا تجارب ناجحة كالتعاون بين مصر وقطر، ومجلس التعاون الخليجي، وهي نماذج يجب البناء عليها بشكل مؤسسي وليس فقط عبر صفقات مؤقتة.”

وفيما يخص دور المؤسسات الدولية، أكد الدكتور محيي الدين أن التمويل التنموي من المؤسسات المالية الدولية يشهد تراجعًا كبيرًا، خصوصًا من الولايات المتحدة، ما يجعل من الضروري الاعتماد على تعبئة الموارد المحلية، وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص، وتخفيض البيروقراطية التي تعوق النمو.