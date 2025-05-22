شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: تأهيل ترام الرمل سيقلل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع إعادة تأهيل خط ترام الرمل، يعمل على تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلي 21 كم/ساعة و تقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلي (3) دقائق.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحاما بالسكان.

يذكر أنه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى (المقاولون العرب – حسن علام للإنشاءات) حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، و نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وحسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات

