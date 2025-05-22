شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والأضاحى بمعرض وزارة التموين بميدان السواح بالقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من معرض اللحوم الطازجة وشادر الأضاحى التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع محافظة القاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بشارع السواح بمقر شركة الألبان بجوار ميدان السواح بالقاهرة.

ويتم توفير الأضاحى بأسعار 195 جنيه للعجول البقري الصغير للكيلو القائم، و225 جنيه للخراف للكيلو القائم، وتبدأء أسعار اللحوم من 250 جنيه، واللحم البلدي الطازج ب 300 جنيه كندوز صغير، والفراخ المجمدة 110 جنيه.

ويوفر المعرض لحوم طازجة ولحوم بلدي بقري وجاموسي، ولحوم سوداني، ولحوم ضاني ، ولحوم مجمدة، ومصنعات اللحوم، ومن المقرر أن يستمر المعرض من اليوم حتى 5 يونيو.



شادر الأضاحى

ويضم المعرض قسم خاص لاختيار الاضاحي الحية، ويتم شرائها بتسهيلات وفرتها وزارة التموين، حيث يعد المعرض من أكبر معارض القاهرة لتوفير اللحوم والأضاحى الحية للمواطنين.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق "الشوادر" لبيع الخراف الحية، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.