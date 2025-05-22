شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخراف والأبقار الحية للأضاحى بشوادر وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح 21 شادراً رئيسياً لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم .

كما يتم تكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية