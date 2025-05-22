شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الأعضاء بجمعية الصحة العالمية يعربون عن قلقهم لتدهور الوضع الصحى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحاطت جمعية الصحة العالمية الـ 78 تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، يوضح الاستجابة الإنسانية والصحية الطارئة لمنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، من يناير 2024 إلى فبراير 2025.

وأعربت الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في غزة، ولكن لم يتسن تقديم تقرير عن الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل هذا العام أيضًا بسبب استمرار الوضع ونقص البيانات الصحية المفصلة عن السكان السوريين، دعت الدول الأعضاء إلى تقديم إرشادات حول كيفية دعم منظمة الصحة العالمية وشركائها لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية في جميع أنحاء سوريا، وتمكين بعثة تقييم ميدانية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى الجولان السوري المحتل.

كما أعربت الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في غزة، بما في ذلك النزوح القسري، والاكتظاظ، وتدهور الصرف الصحي، والهجمات على الصحة، مؤكدة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الاحتياجات الصحية الماسة.

قدّم عدد من الدول الأعضاء بجمعية الصحة العالمية مشاريع قرارات تطلب من المدير العام مواصلة تقديم التقارير عن الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتحديدًا عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في قطاع غزة، ومواصلة دعم النظامين الصحيين الفلسطيني والسوري وتمّ اعتماد القرار.

