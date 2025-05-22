شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه .. مراكز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان توقع بروتوكول تعاون مع كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لدعم وتوطين السياحة العلاجية بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ الاتفاق والتعاون يهدف لتقديم خدمة طبية مميزة لزوار وضيوف مدينة العلمين خلال فترة الصيف بمراكز شاينى وايت وكلية طب الأسنان

وقعت مراكز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان ، بروتوكول تعاون مشترك مع كلية طب الأسنان بمدينة العلمين التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك في إطار حرص مؤسسة "شايني وايت"، على دعم استراتيجية الدولة في توطين السياحة العلاجية وتعزيز الخدمات الطبية التخصصية بأعلى المعايير العالمية طبقًا لتوجه الدولة للنهوض بالسياحة العلاجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

• بروتوكول هام لدعم السياحة العلاجية

جاء توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، والأستاذ الدكتور شادي علي حسين، المدير التنفيذي لمجموعة مراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان، والأستاذ الدكتور طارق محمود، عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين.

ويهدف توقيع البروتوكول لتعزيز التعاون بين الطرفين واستغلال العيادات التخصصية لكلية طب الأسنان بالأكاديمية وتوظيفها ضمن منظومة فرع مركز "شايني وايت" بالعلمين الجديدة، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متكاملة في طب الأسنان باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يضع مدينة العلمين الجديدة في صدارة الوجهات الرائدة للسياحة العلاجية في المنطقة.

• البروتوكول هو الأول من نوعه بين مؤسسة خاصة وجامعة مصرية

ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو إطلاق تجربة رائدة في بقعة متميزة من أرض مصر، تجمع بين جودة الرعاية الطبية، وروعة الموقع، وخبرات أكاديمية وطبية مرموقة، ليكون نموذجًا مشرفًا لمستقبل السياحة العلاجية في مصر.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن بروتوكول التعاون الموقع مع مراكز شاينى وايت يأتي في إطار خطط العمل التي تسعى الأكاديمية لتنفيذها في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق تركز الأكاديمية على التعاون مع مراكز طبية متخصصة لها اسم فى القطاع الكبير ولها رصيد كبير من العمل ، وهو ما ينطبق على مؤسسة ومراكز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان ، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مدينة العلمين فى موسم الصيف كنموذج حقيقى للسياحة العلاجية

• الدكتور إسماعيل عبد الغفار يكشف لماذا وقع الاختيار على شاينى وايت

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مؤسسة شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان ، تعد نموذجًا رائدًا ومثاليًا للتعاون مع الأكاديمية في مجال السياحة العلاجية، خاصة لما لها من انتشار جغرافي واسع في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن التعاون سيكون داعم كبير لخطط التوسع في السياحة العلاجية في ظل وجود إمكانيات عالية وخبرات الأساتذة من الأطباء المتخصصين في مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 فى السياحة العلاجية

• الدكتور شادى على حسين يوجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

من جانبه وجه الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، المدير التنفيذي لمجموعة مراكز شايني وايت، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على الدور الكبير الذى يقوم به فى دعم المنظومة الصحية فى مصر وتطوير المستشفيات وتوفير المناخ المناسب لكل العاملين فى القطاع الطبى وتقديم وسائل الدعم المختلفة والتواصل الدائم معهم والسعى نحو توطين السياحة العلاجية ووضع مصر على الخريطة العالمية واستقطاب.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة مراكز شايني وايت أن هذا بروتوكول التعاون مع كلية طب الأسنان بالعلميين الجديدة من شأنه أن يؤثر إيجابياً بشكل كبير على السياحة العلاجية في مصر ويجعلها أيقونة للسياحة العلاجية في طب الأسنان بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري بها إمكانيات كبيرة ونخبة من الأطباء على مستوي عالي من الخبرة، مما يساعد على تقديم خدمة مميزة لزوار مدينة العلمين من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقال المدير التنفيذي لمراكز شايني وايت، إن كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية لديها مستشفى خاص ضخمة ذات تجهيزات متطورة وحديثة، الأمر الذي يساعدنا على تقديم خدمة عالية ومميزة لزوار مدينة العلمين، لافتًا إلى أنه في ظل كون مدينة العلمين وجهة جاذبة للسياح بشكل كبير، فإنه يمكن تقديم الخدمة العلاجية بجانب الخدمة الترفيهية.

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وفى السياق ذاته، أكد الأستاذ الدكتور طارق محمود، عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هذه الاتفاقية أُبرمت من أجل تطوير السياحة العلاجية في مصر والنهوض بها، وذلك كونها أول سياحة تقدم في مدينة العلمين، قائلًا: "إننا نسعى لوضع مصر على الخريطة العلاجية في أوروبا والعالم الغربي عن طريق أول عيادات بمدينة العلمين للسياحة العلاجية".

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن كلية الطب مجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية فى مجال طب الأسنان وتستعد بكامل طاقتها لموسم الصيف فى مدينة العلميين الجديدة وتعاونها مع مراكز شاينى وايت هو خطوة نحو التكامل لتقديم أفضل خدمة طبية مميزة للسائحين وبداية حقيقية لتوطين السياحة العلاجية