شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة القومية للزلازل: سجلنا 15 تابعا لزلزال كريت جميعها أقل من 3.5 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، أنه حتى الآن تم تسجيل حوالي 15 تابع لـ زلزال كريت الذى حدث صباح اليوم وكانت قوته 6.24 ريختر.

وطمأن رئيس الشبكة القومية للزلازل، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، المواطنين أن التوابع التى تم تسجيلها لزلزال كريت قوتهم أقل من 3.5 ريختر ولم يشعر بهم أحد.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 2025/05/22 هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي:-

تاريخ الحدوث

2025/05/22

وقت الحدوث:

06:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة :

6.24 درجة على مقياس ريختر

خط العرض:

35.70 شمالا

خط الطول

25.96 شرقا

العمق

68.91 كم



وقد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.