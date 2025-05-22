وزير الخارجية يرحب بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الشراكة

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القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة وتعميق التعاون فى المحاور الستة الرئيسية، لاسيما محورى الطاقة المتجددة وتغير المناخ باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين للتعاون، وذلك فى إطار الدور المركزى الذى تلعبه مصر فى دعم الطاقة النظيفة والمتجددة فى الشرق الأوسط وتنفيذ رؤية مصر 2030 إتصالاً بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم الخميس مع "دان جورجينسن" المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في ملفات الطاقة المتجددة والمناخ والتحول الأخضر، مشيراً إلى إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية وطنية طموحة للهيدروجين، وكذا سعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة من الشركاء الأوروبيين ومنهم شركات نرويجية ودنماركية ويونانية وبلجيكية وإيطالية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين ملفى النمو الاقتصادى والتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في هذا المجال الهام.