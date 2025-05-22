شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استخراج مسمارا اخترق رأس طفل.. نقابة الأطباء: أطباؤنا يتمتعون بكفاءة وبراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للأطباء، بتحية تقدير إلى الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، الذي سطر ملحمة إنسانية وطبية نادرة، بعد أن نجح – بفضل الله ثم بمهارته وإخلاصه – في إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، تعرّض لإصابة خطيرة بعد اختراق مسمار معدني لرأسه.

وأضافت النقابة، فى بيان،: لقد أظهرت هذه الجراحة الدقيقة، التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة، ما يتمتع به أطباؤنا من كفاءة علمية وبراعة جراحية وإنسانية راقية، حيث تكللت جهودهم بالنجاح وأنقذت روحًا بريئة كانت على شفا الخطر.



وتابعت: أن نقابة الأطباء تشيد بهذا الإنجاز الطبي النبيل، وتؤكد اعتزازها المتجدد بأبنائها الأوفياء في مختلف التخصصات، الذين يجسدون – في كل موقف – أسمى معاني العطاء والرحمة والتفاني في سبيل حفظ النفس البشرية، وتجعل من مهنتهم رسالة حياة قبل أن تكون مهنة علم.