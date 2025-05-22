شكرا لقرائتكم خبر عن "المبيدات": الكشف عن أكثر من 70 نوعاً من مسببات الأمراض تنتقل فى الأغذية والمياه والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الاغذيه (Qcap) سيمنار عن أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة في مجال تحليل المياة والأغذية عن طريق خبراء في مجال تحليل المياة والأغذية.



واستمع الباحثين والمحللين بقسم الميكروبيولوجي الى شرحاً حول أحدث الطرق للكشف عن الميكروبات الممرضة وأيضاً الحلول التقنية للمشكلات التي تواجه المختبرات الميكروبيولوجية و ذلك في إطار خطة إدارة المعمل لنقل الخبرات وتدريب المحللين على أحدث التقنيات العالمية في مجال تحليل الملوثات في الاغذية.

يشار إلى أن معمل الميكروبيولوجي التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) يقوم بالكشف عن أكثر من 70 نوعاً من مسببات الأمراض التى تنتقل عن طريق الأغذية والمياه و التي تسبب مشاكل صحية للإنسان، كما يقوم بمطابقة المحتوى الميكروبي في كافة الأغذية مع المواصفات المحلية والدولية بغرض التأكد من سلامة الحاصلات الزراعية المصدرة والواردة والأغذية ذات الأصل الحيواني والنباتي للتأكد من خلوها من الميكروبات والفيروسات الممرضة.

ويهدف معمل الميكروبيولوجى إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق خالى من أى ميكروبات مسببة للتسمم الغذائي لكى يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، ومن أهم المنتجات التي يقوم معمل الميكروبيولوجي بفحصها والكشف عن البكتريا والفطريات الممرضة فيها الخضر والفاكهة الطازجة والمجففة والمجمدة واللحوم والأسماك والدواجن والعصائر والمعلبات والمربات والاعشاب والحبوب والتوابل وكافة منتجات الأغذية، علاوة على ذلك يقوم بتحليل المياة الطبيعية المعدنية والغيرمعدنية–مياة الشرب- مياةالرى المعالجة و مياه التصنيع، كما يقوم معمل الميكروبيولوجى بعمل زيارات إلى المصانع الغذائية وخطوط الإنتاج الأولية ومزارع الإنتاج السمكى لأخذ عينات لتحديد جودة الهواء –مسحات الأسطح المختلفة- مسحات من أيدى العمال فى أماكن التصنيع ومزارع الانتاج– مسحات من جميع أماكن الإنتاج وتداول الأغذية.



كما يوجد فى معمل الميكروبيولوجي أحدث الأجهزة فى مجال البيولوجيا الجزيئية ومنها أجهزه لاستخلاص RNA و DNA .



ويعتبر معمل الميكروبيولوجى بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية من أوائل المعامل الغذائية فى مصرالمعتمدة دوليا والتى تقوم بالكشف عن فيروس A لتحقيق رغبة المصدرين لإجراء التحليل كأحد أهم متطلبات المستود فى دول الخليج وأوروبا كما اعتمد المعمل حديثا فى الكشف عن بالكشف عن الاغذية المعدلة وراثيا و ايضا غش و اصاله الغذاء كما أنه أول معمل حكومي يحصل على اعتماد وحدة إختبارات الكفاءة المعملية بالمعمل لأول مرة طبقا للأيزو 17043.

