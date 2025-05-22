- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فرص عمل في الأردن في مجال تربية الدواجن براتب 290 دينارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، عن توفير 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل في إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة في مجال تربية الدواجن ، بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ودعت"الوزارة"، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال ،الدخول على الرابط التالي..اضغط هنا
وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك من اليوم الخميس 22-5-2025، ولمدة 5 أيام.
تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص:
- أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل في مزرعة دواجن.
- ان يكون لائق صحيا وجسديا وعقليا ولا يعاني من أي مشاكل خلقية أو صحية.
- أن يكون خاليًا من فيرس c.
- ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.
- ألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ،حتى31-5-2021 .
وأوضحت أن الراتب 290 دينار أردني كل شهر،وينطبق عليه قانون العمل الأردني الخاص بالاجازات السنوية والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي وغيرها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز