شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فرص عمل في الأردن في مجال تربية الدواجن براتب 290 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، عن توفير 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل في إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة في مجال تربية الدواجن ، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت"الوزارة"، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال ،الدخول على الرابط التالي..اضغط هنا

وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك من اليوم الخميس 22-5-2025، ولمدة 5 أيام.

تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص:

- أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل في مزرعة دواجن.

- ان يكون لائق صحيا وجسديا وعقليا ولا يعاني من أي مشاكل خلقية أو صحية.

- أن يكون خاليًا من فيرس c.

- ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.

- ألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ،حتى31-5-2021 .

وأوضحت أن الراتب 290 دينار أردني كل شهر،وينطبق عليه قانون العمل الأردني الخاص بالاجازات السنوية والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي وغيرها.