شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول: قانون العمل الجديد نقلة نوعية فى الحقوق العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عباس صابر، احتفالية بـ عيد العمال، بمقر النقابة بحدائق القبة ، وذلك بحضور عايدة محى الدين الامين العام للنقابة العامة، وعددا من رؤساء الشركات والقيادات العمالية والنقابية، والعاملين بقطاع البترول، في أجواء احتفالية عكست التقدير الكبير لدور العمال في دعم مسيرة الوطن نحو التنمية.

واستهل الحفل فعالياته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن إنجازات النقابة العامة للبترول، خلال الفترة الماضية، سلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العاملين وتطوير بيئة العمل.

وعبر عباس صابر، رئيس نقابة البترول عن فخره واعتزازه بعمال مصر قائلا: نحتفل اليوم بعيد من يبنون الحاضر ويصنعون المستقبل، ونؤكد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد العمال المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل رفعة الوطن .

وأثني رئيس نقابة البترول، علي الدعم الدائم من قبل وزارة العمل بقيادة معالى الوزير محمد جبران وزير العمل ، وكذلك التعاون المستمر مع وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي، مؤكدا لاهتمام الدولة بدعم العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشاد رئيس نقابة البترول بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتوقيع قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق العمالية، وتعزيز الأمان الوظيفي ، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس رؤية شاملة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

واكدت عايدة محى الدين، الامين العام لنقابة البترول، أن الاحتفال بعيد العمال هو رسالة وفاء وتقدير لكل يد تبني وتعطي من أجل الوطن.

واثنت الأمين العام للنقابة العامة للبترول، على النماذج المشرفة من العاملين، مؤكدة أن هذا التكريم هو رسالة دعم وتحفيز للجميع لبذل المزيد من العطاء والتميز وألقت تحية إعزاز وتقدير للسيد محمد جبران وزير العمل علي دعمه المتواصل علي كافة الأصعدة وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الذى يولى اهتماما شديديا بالعمل و العمال و دعم تمكين المرأة.

وشهدت الحفل تكريم 76 عامل من العاملين بمختلف شركات قطاع البترول، بترشيح من شركاتهم لكونهم عمال مثاليين، في مشهد يعكس روح الانتماء والاحترام.