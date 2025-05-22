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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الكشف الطبى وصرف العلاج بعيادات البعثة الطبية للحجاج مجانًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 22 مايو 2025 11:18 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج والتى تشمل الأتى :-
- تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج
- تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ 24 ساعة
- العيادات تشمل صرف العلاج الكشف الطبي بالمجان
- تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية
توفير أرقام التواصل مع البعثة الطبية مكة المكرمة 0567099821 والمدينة المنورة 0569601161
الإستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج
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