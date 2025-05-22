شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الكشف الطبى وصرف العلاج بعيادات البعثة الطبية للحجاج مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج والتى تشمل الأتى :-

- تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج

- تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ 24 ساعة

- العيادات تشمل صرف العلاج الكشف الطبي بالمجان

- تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية

توفير أرقام التواصل مع البعثة الطبية مكة المكرمة 0567099821 والمدينة المنورة 0569601161





الإستعدادات الهامة لتأمين الخدمات الطبية للحجاج