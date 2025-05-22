شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: نعمل على تطوير الرقابة على المصانع والأسواق بشكل مستدام والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

استهل الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، كلمته بالتأكيد على أهمية المنهج الأكاديمي وأهمية تطبيقه على أرض الواقع ودمجه مع الصناعة خصوصًا وأن مهنة الصيدلة تعتبر صناعة واسعة من خلال المصانع أو التوزيع أو الصيدليات. وان الهيئة تقوم بتعزيز سبل دمج الاكاديمية مع الصناعة في شتي المجالات الرقابية.

وناشد رئيس هيئة الدواء المصرية المجلس الأعلى للجامعات بضرورة شمول الدراسة الأكاديمية بجانب الدراسة الصيدلية، دراسة كيفية إدارة الصيدليات، مضيفًا أنه يجب أن يكون الصيدلي على معرفة بلوجيستيات العمل الادارى والمهارات اللازمة حتى يستطيع إدارة الصيدلية بالشكل الأمثل باستخدام كافة الموارد المتاحة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل مع المجتمع الأكاديمي المصري، والعمل على الارتقاء بمستوى الخريجين، ودعم سياسات التقارب بين المنظور التنفيذي والمنظور الأكاديمي لتحقيق تكامل الرؤى وتبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى المنظومة الرقابية المصرية وجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الطبية المصري.