شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء اختبارات المتقدمين على فرص عمل بالأردن بمرتبات 400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس ،عن بدء الاختبارات للمُتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا، للعمل في إحدى شركات الأراضي الزراعية فى الأردن، كعمال زراعة ورعاية نخيل، وذلك براتب يتراوح ما بين 290 إلى 400 دينار أردني.

وأوضح "الوزير" أن هذه الاختبارات، جرت في "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة ،وأنها دليل على مصداقية الفُرص التي تعلن عنها الوزارة في الخارج، تنسيقا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

ودعا الشباب الراغب في العمل بالخارج ،متابعة إعلانات الوزارة على صفحتها الرسمية ،مع التأكيد على أن لا يوجد وسطاء ،وأن كافة خدمات الوزارة مجانية.