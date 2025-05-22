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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 علامات تشير لتعرض الأطفال للاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 22 مايو 2025 11:01 ص
كشفت وزارة الصحة عن 4 علامات تشير إلى تعرض الطفل للاعتداء الجنسي حيث تتضمن :-
- السلوكيات الجنسية أو المعلومات غير المناسبة لهذه المرحلة العمرية من حياة الطفل.
- الآلام أو النزيف أو العدوى في المنطقة التناسلية أو الشرجية.
- عبارات يقولها الطفل قد توضح تعرضه للاعتداء الجنسي.
- السلوك الجنسي غير الملائم مع الأطفال الآخرين.
4 علامات تشير لتعرض الأطفال للإعتداء الجنسى
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