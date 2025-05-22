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وزارة الصحة تكشف 4 علامات تشير لتعرض الأطفال للاعتداء الجنسى

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  • وزارة الصحة تكشف 4 علامات تشير لتعرض الأطفال للاعتداء الجنسى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 22 مايو 2025 11:01 ص

كشفت وزارة الصحة عن 4 علامات تشير إلى تعرض الطفل للاعتداء الجنسي حيث تتضمن :-

- السلوكيات الجنسية أو المعلومات غير المناسبة لهذه المرحلة العمرية من حياة الطفل.

- الآلام أو النزيف أو العدوى في المنطقة التناسلية أو الشرجية.

- عبارات يقولها الطفل قد توضح تعرضه للاعتداء الجنسي.

- السلوك الجنسي غير الملائم مع الأطفال الآخرين.


4 علامات تشير لتعرض الأطفال للإعتداء الجنسى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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