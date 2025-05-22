شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 علامات تشير لتعرض الأطفال للاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة عن 4 علامات تشير إلى تعرض الطفل للاعتداء الجنسي حيث تتضمن :-

- السلوكيات الجنسية أو المعلومات غير المناسبة لهذه المرحلة العمرية من حياة الطفل.

- الآلام أو النزيف أو العدوى في المنطقة التناسلية أو الشرجية.

- عبارات يقولها الطفل قد توضح تعرضه للاعتداء الجنسي.

- السلوك الجنسي غير الملائم مع الأطفال الآخرين.