شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تطرح الخراف الحية بـ225 جنيها للكيلو والأبقار 190 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية على بدء الشركة بافتتاح 21 شادراً رئيسياً لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم .

وأوضح الدكتور علاء ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، فقد وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور علاء ناجى بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يومياً، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية: لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام، كما يصل سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا ، أما الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.