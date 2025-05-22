شكرا لقرائتكم خبر عن من مطار المدينة إلى الروضة الشريفة.. بعثة الحج المصرية تستقبل أفواج الحجيج والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل رحلة الإيمان للحجاج المصريين مع استمرار توافدهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وسط استقبال حافل وتنظيم دقيق من بعثة الحج الرسمية، استعدادًا لبدء أداء مناسك الركن الخامس من الإسلام.



بعثة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية، كثفت من جهودها لاستقبال الحجاج القادمين من مصر، حيث تنتظرهم فرق متخصصة في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، والملك عبد العزيز بجدة، لمرافقتهم حتى مقار إقامتهم القريبة من الحرمين.

تبدأ الرحلة بخدمات احتفائية في الفنادق، تشمل تقديم الهدايا للحجاج وتيسير إجراءات التسكين إلكترونيًا، فضلًا عن تخصيص أتوبيسات مكيفة لنقلهم بأمان وراحة.

ولم تغفل البعثة الجوانب الإنسانية، فتم تشكيل فرق لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع الاستعانة بالشرطة النسائية لدعم السيدات، إضافة إلى تنظيم زيارات للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية.

وفي مشهد يعكس التكامل، توفر البعثة علماء دين لشرح مناسك الحج، وعيادات طبية للكشف وصرف الأدوية، كما تعمل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإجهاد الحراري، والحرص على الترطيب المستمر.

وبين التنظيم الدقيق والرعاية المستمرة، يشعر الحجاج بأنهم في كنف دولة ترافقهم بالإيمان والخدمة حتى يختتموا رحلتهم بالدعاء والسكينة.



